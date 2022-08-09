Захарова отреагировала на блокировку англоязычного Twitter-аккаунта МИД РФ

Twitter в ночь на 5 августа заблокировал официальный англоязычный аккаунт российского Министерства иностранных дел. Об этом 9 августа рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В ночь на 5 августа администрация платформы «Твиттер» заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина — публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США», — указала она.

Захарова назвала реакцию компании «очередной неумелой попыткой заткнуть рот», отмечает НСН.

«Столь резкую реакцию вызвал наш пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). Сомнительно, что «Твиттер» обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот», — резюмировала Захарова.

Ранее, 4 августа, в Минобороны РФ заявили, что рассматривает возможность причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению COVID-19. В ведомстве пояснили, что с 2009 года USAID финансировало программу Predict по изучению новых коронавирусов, проводился отлов летучих мышей-переносчиков. Отмечается, что одним из подрядчиков была Metabiota, известная своей военно-биологической деятельностью на Украине.

До этого, 14 апреля, глава МИД России Сергей Лавров назвал необоснованными санкции в отношении публикаций МИД РФ в Twitter. Он также отметил, что Россия продолжит использовать западные информационные платформы, но всё равно будет полагаться лишь на отечественные.

8 апреля российский телеканал RT сообщил о блокировке своего аккаунта социальной сети Twitter. В СМИ рассказали, что модераторам соцсети не понравился их пост о пленном военном ВСУ, который рассказал, как его бросило командование.

Социальная сеть заблокирована на территории России с 4 марта по решению Роскомнадзора. Доступ к сайту ограничен на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Twitter проигнорировал требования ведомства и не удалил материалы с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ и публикации с недостоверной информацией о спецоперации.