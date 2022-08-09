Уголовное дело возбудили после гибели ребенка при пожаре в Приангарье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка в результате пожара в Братском районе Иркутской области. Причина возгорания будет установлена в ходе экспертизы.
Пожар произошел в дневное время 8 августа в селе Покосном. Согласно оперативной информации, в момент возгорания в частном доме находились женщина с четырьмя детьми. Несмотря на усилия медиков, жизнь ребенка 2019 года рождения спасти не удалось. В качестве причин горения следствие рассматривает детскую шалость, а также короткое замыкание, пишет ИА IrkutskMedia.
Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. В рамках расследования назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, ведется опрос свидетелей.
В Тюменской области мужчина погиб при пожаре в частном доме. Площадь горения составила 120 кв. м. В тушении участвовали девять человек и четыре единицы техники.