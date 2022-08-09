Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Четыре человека получили смертельные травмы в результате ДТП с тремя машинами в Краснодарском крае. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.
Авария произошла рано утром 9 августа на территории Северного района. По предварительной версии, автомобиль Honda Accord при движении в направлении Новороссийска выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада Ларгус». Также в ДТП попал автомобиль ВАЗ-2114, следовавший за «Ладой». Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.
Водители Honda и «Лады», а также два пассажира «Лады» от полученных травм скончались на месте.
Днем ранее в Новосибирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Травмы получили 11 человек.