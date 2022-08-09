«Укртранснафта» остановила транзит российской нефти из-за проблем с оплатой у «Транснефти»

Украинская компания «Укртранснафта» остановила поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Венгрии, Словакии, Чехии. Об этом сообщила пресс-служба «Транснефти» 9 августа.

Транзит был остановлен 4 августа из-за отсутствия поступления денежных средств от российской компании за указанные услуги.

По информации «Транснефти», совершенный платеж был возвращен на счет компании в банке в связи с вступлением в силу регламента Евросоюза.

«Для решения вопроса ПАО «Транснефть» направило обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО «Укртранснафта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время прорабатываются варианты альтернативного прохождения средств, проводятся консультации и переговоры с обслуживающими банками.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что на фоне произошедшего объем сырья, поставляемого Россией Европе, может сократиться. По его словам, предполагалось, что нефть по трубам не должна была попадать под масштабные антироссийские санкции. При этом он допустил, что в этом вопросе может быть найден компромисс.

В то же время эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что прекращение транзита из-за непрохождения платежа в условиях ограничений Евросоюза выглядит как несогласованность санкций. У европейского регулятора нет регламента по проведению такого платежа, добавил он.

Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ 21 июля. До этого, 3 июня, в окончательном чтении был утвержден шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти. Как отмечали в Еврокомиссии, запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнет действовать через полгода после введения санкций в силу, запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в Германию, южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.