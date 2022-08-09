Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве рассказали о ведении «креативной войны» против России
Мир
Союзные силы при поддержке артиллерии и авиации ведут бои против ВСУ в Соледаре
Мир
СМИ обвинили Киев в неисполнении обязательств из-за срыва транзита по «Дружбе»
Мир
В ЕС не поддерживают идею прекратить выдачу виз россиянам
Мир
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Мир
Экс-президент Чехии заявил о замалчивании Западом неудобных тезисов об Украине
Мир
Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань
Мир
МО РФ сообщило о сокращении числа наемников на Украине на 549 человек
Политика
Захарова назвала чушью идею премьер-министра Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен
Сюжет:

В Париже выразили сожаление из-за отказа россиянам в доступе в Венсенский замок

0
Фото: Getty Images/Luc Mercure
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство Вооруженных сил Франции выражает сожаление в связи с тем фактом, что российским туристам незаконно отказано в посещении Венсенского замка. Об этом 9 августа заявили в кабинете министра ВС Франции Себастьена Лекорню.

Не комильфо: Франция заморозила российские активы на €1,2 млрд
Аналогичное решение приняли власти Бельгии

Ведомство подчеркнуло, что все туристические объекты, находящиеся в юрисдикции министерства, среди которых Дом инвалидов, Венсенский замок, Музей авиации и космонавтики в Ле-Бурже и прочие, продолжают оставаться открытыми для туристов из РФ.

«Министр вооруженных сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб, чтобы избежать инцидентов», — отметили в ведомстве.

Ранее 9 августа появилась информация о том, что граждане России больше не могут посещать Венсенский замок (Валь-де-Марн), в котором также находятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Причиной отказа в доступе назвали внутреннюю директиву, изданную после начала Россией спецоперации по защите Донбасса.

В июле российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник. С российскими артистами проводятся беседы, в ходе которых от них требуют отказа от поддержки РФ и от демонстрации своей позиции по поводу ситуации на Украине, рассказал посол РФ Андрей Келин.

21 апреля председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал о травле русскоязычных детей в ирландских школах. Он отметил, что подобные случаи участились после начала российской спецоперации.

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022