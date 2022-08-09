В Париже выразили сожаление из-за отказа россиянам в доступе в Венсенский замок

Министерство Вооруженных сил Франции выражает сожаление в связи с тем фактом, что российским туристам незаконно отказано в посещении Венсенского замка. Об этом 9 августа заявили в кабинете министра ВС Франции Себастьена Лекорню.

Ведомство подчеркнуло, что все туристические объекты, находящиеся в юрисдикции министерства, среди которых Дом инвалидов, Венсенский замок, Музей авиации и космонавтики в Ле-Бурже и прочие, продолжают оставаться открытыми для туристов из РФ.

«Министр вооруженных сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб, чтобы избежать инцидентов», — отметили в ведомстве.

Ранее 9 августа появилась информация о том, что граждане России больше не могут посещать Венсенский замок (Валь-де-Марн), в котором также находятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Причиной отказа в доступе назвали внутреннюю директиву, изданную после начала Россией спецоперации по защите Донбасса.

В июле российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник. С российскими артистами проводятся беседы, в ходе которых от них требуют отказа от поддержки РФ и от демонстрации своей позиции по поводу ситуации на Украине, рассказал посол РФ Андрей Келин.

21 апреля председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал о травле русскоязычных детей в ирландских школах. Он отметил, что подобные случаи участились после начала российской спецоперации.

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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