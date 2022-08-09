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Минцифры не будет собирать биометрию россиян без их согласия

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Сбор биометрических данных россиян в единую систему (ЕБС) без их согласия не предполагается. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства во вторник, 9 августа.

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Ранее в этот же день газета «Коммерсант» со ссылкой на поправки к проекту приказа Минцифры сообщила, что министерство предлагает отказаться от необходимости получения согласия гражданина на передачу его биометрии в ЕБС из различных источников.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную ЕБС», — отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что проект приказа направили на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес.

В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему. Проект приказа направлен на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес.

«Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022), в будущем — через МФЦ», — отметили в министерстве.

Там добавили, что невозможно собирать биометрию с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия.

Обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ.

Гражданин будет проинформирован о передаче своих данных в ЕБС в личном кабинете на портале госуслуг. Там можно подать заявление об удалении своей биометрии из ЕБС.

Если биометрия гражданина содержится в нескольких коммерческих системах, при импорте в ЕБС будут храниться только самые актуальные данные, остальные будут удаляться.

Сдача биометрии является правом гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов — например, возможности дистанционной сдачи экзаменов или оплаты проезда в транспорте без проездных документов.

Единая биометрическая система направлена на сбор биометрии и ее использования для идентификации пользователей финансовых услуг. Систему запустили 30 июня 2018 года. Платформу разработали по инициативе Минкомсвязи и Банка России. Разработчиком и оператором системы является «Ростелеком».

10 июня сообщалось, что Минцифры предложило изменить порядок сбора данных абонентов через систему технических средств для обеспечения проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), установленную на сетях по требованию ФСБ. Согласно новым правилам, системы СОРМ должны отдельно выделять и хранить трафик интернет-звонков абонентов, его геопозицию и историю браузера.

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