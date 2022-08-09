Военный эксперт рассказал о возможной тактике боев в Соледаре

Военный эксперт Никита Буранов во вторник, 9 августа, в беседе с «Известиями» рассказал, какой может быть тактика при ведении боев под Соледаром.

«Я думаю, надо делать как в Мариуполе, — это будет медленно, нудно и долго, по позволит сберечь жизни солдатам», — выразил мнение специалист.

Как уточнил Буранов, в Донбассе очень много заводов бывшей советской промышленности, которые оснащены убежищами и бункерами, а значит, обороняющаяся сторона имеет преимущество.

Ранее в этот день сообщалось, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре. Бои идут в районе завода Knauf. По словам бойцов, украинские военные минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Кроме того, они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ.

Также 9 августа Минобороны РФ сообщило, что в результате активных наступательных действий подразделений Вооруженных сил (ВС) России утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады украинских войск. Уточняется, что украинский батальон потерял более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.

8 августа в российском ведомстве рассказали, что ВС России уничтожили в районе Харькова пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Было ликвидировано до 150 военнослужащих, а также 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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