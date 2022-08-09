В Московской области охранники избили гостей ресторана

В Московской области сотрудники ресторана избили своих гостей. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети 9 августа.

Инцидент произошел в Раменском.

Как рассказали очевидцы массовой драки, компания праздновала в заведении день рождения. Рассчитавшись, гости покинули ресторан, на улице случился конфликт с охраной, который перетек в потасовку.

Охранники избивали гостей, пока те стремились лишь быстрее убежать. Спустя время на помощь пришли коллеги из соседнего ресторана.

В результате у двух человек зафиксированы переломы, они доставлены в больницу.

По предварительной информации, причиной драки стало выраженное одним из гостей недовольство об обслуживании.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности всех участников конфликта.

В феврале в ресторане на Кожевнической улице в центре Москвы произошла драка, участниками которой стали 10 человек. Сначала между отдыхавшими в заведении компаниями возникла словесная перепалка, затем один из посетителей достал перцовый баллончик и облил им двоих оппонентов. Полиция тогда задержала двух человек.