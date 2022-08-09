Организаторы US Open захотели отстранить теннисистов из РФ по примеру Уимблдона

Организаторы Открытого чемпионата США US Open рассматривали возможность отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире по примеру своих британских коллег, не допустивших спортсменов до участия в Уимблдоне. Об этом 9 августа сообщает The Mirror.

Как указала газета, изначально в США были настроены против российских и белорусских теннисистов. Однако затем приняли решение провести благотворительный выставочный турнир и всё же пригласить на него игроков из двух стран.

Среди участников уже подтверждены Виктория Азаренко (Белоруссия), Рафаэль Надаль (Испания) и Ига Швёнтек (Польша). На благотворительном турнире, который пройдет 24 августа, также планируют провести сбор средств для восстановления Украины.

В июне Ассоциация тенниса США (USTA) решила допустить теннисистов из России и Белоруссии на US Open в нейтральном статусе. Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.

8 августа сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу США Шелби Роджерс в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США). Касаткина стала первой женщиной, дважды подряд вышедшей в финал в Сан-Хосе с тех пор, как Серена Уильямс выиграла этот турнир в сезонах 2011 и 2012 годов, написал «Спорт-Экспресс».

Днем ранее российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос. Спортсмен обыграл победителя прошлогоднего розыгрыша турнира — британца Кэмерона Норри — со счетом 7:5, 6:0.

3 июля стало известно, что организаторы Уимблдонского турнира оштрафованы в общей сложности на $1 млн за отказ допускать российских и белорусских спортсменок до турниров. Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) на $750 тыс. и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на еще $250 тыс. (AELTC). Организации были наказаны за отказ не пускать не на сам Уимблдон, а на другие турниры, которые они проводят — в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.

20 апреля организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов от участия в турнире по политическим мотивам в связи с конфликтом на Украине. В ответ WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов лишила его рейтинговых очков.

Как заявил в апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, недопустимо, чтобы российские спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» против России. Песков пожелал теннисистам не потерять форму.