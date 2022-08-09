Жителей Камчатского края предупредили о неблагоприятной погоде

Циклон приближается к территории Камчатского края. Сотрудники МЧС предупреждают жителей региона об ухудшении погодных условий.

Согласно прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 10 по 13 августа в регионе пройдут обильные дожди. Местами вероятно усиление ветра, пишет ИА KamchatkaMedia. Неблагоприятные условия ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском округе, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах.

Спасатели рекомендуют местным жителям соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области синоптики прогнозируют жару и отсутствие осадков до конца недели. В регионе установится высокая пожарная опасность.