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Экс-президент Чехии заявил о замалчивании Западом неудобных тезисов об Украине

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Фото: Global Look Press/Michal Krumphanzl
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Западные страны освещают конфликт с выгодных для них сторон, не затрагивая значимые вопросы об Украине, заявил экс-президент Чехии Вацлав Клаус порталу iDnes 7 августа.

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Он считает, что некоторые лидеры не желают рассматривать опасение Кремля о приближении НАТО к российским границам и увеличивающуюся враждебность Украины к РФ.

«Сегодня наблюдается односторонняя пропаганда. Поддаться такой пропаганде — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому необходимо начать говорить более решительно и высказывать тезисы, которые не следует замалчивать», — добавил Клаус.

Он обратил внимание на «диктат единственно правильного» мнения в Европе, который может быть опасен.

Экс-президент отметил, что продолжение поставок военной техники Украине, усиление антироссийских санкций, которые сказываются и на западных странах, — не способ урегулирования ситуации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 25 июля отметила, последние пять месяцев безостановочных поставок Киеву оружия на Западе старались замалчивать неудобную правду о высоких рисках таких действий для европейцев. Теперь в Евросоюзе вынуждены признавать, это оружие оказывается на черном рынке.

Ранее, 14 апреля, Клаус рассказал, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России». Он уточнил, что не помнит, чтобы до начала спецоперации РФ по защите Донбасса украинцы пользовались симпатией европейцев. По его мнению, это может быть признаком двойных стандартов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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