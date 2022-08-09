Производители солнечных панелей США пострадали из-за запрета на импорт из Синьцзяна

Производители солнечных панелей в США столкнулись с трудностями после принятия закона, который фактически устанавливает запрет на импорт товаров, изготовленных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила газета The Wall Street Journal.

В материале говорится, что за последние недели некоторые китайские производители солнечных панелей задержали или отменили свои поставки в США, поскольку американские таможенные органы начали применять новый закон.

«Американские предприятия, изготавливающие солнечные панели, сталкиваются с новыми сбоями, поскольку официальные лица США расправляются с нарушениями прав человека в китайском регионе Синьцзян ( где, по утверждению американских властей, используется принудительный труд. — Ред.), который производит почти половину мировых запасов комплектующих для солнечных батарей», — пишет газета.

Речь идет о законе, который президент США Джо Байден подписал 23 декабря 2021 года. Он предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР и санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих ответственность за якобы использование «принудительного труда» в этом регионе Китая.

В Пекине расценил принятие Вашингтоном закона как «грубое вмешательство во внутренние дела Китая». В МИД КНР отмечали, что закон очерняет ситуацию с правами человека в китайском Синьцзяне, не принимая во внимание «факты и правду».

Ранее, в июле 2020 года, администрация экс-президента США Дональда Трампа внесла в черный список несколько швейных предприятий из Китая, ссылаясь на использование ими принудительного труда в Синьцзяне. В него попал целый ряд прошлых и нынешних поставщиков одежды для таких известных международных брендов, как Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Hugo Boss.

В том же году был подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.