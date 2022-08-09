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В ВГА Запорожья отметили желание живущих у линии соприкосновения стать частью РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Желание жителей Запорожской области стать частью России напрямую зависит от того, насколько близко их населенные пункты находятся к линии соприкосновения. Об этом 9 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Чем ближе тот или иной пункт находится к линии боевого соприкосновения, тем больше желание людей поскорее стать частью России. Нет ничего реальнее картинки», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по железнодорожной станции Токмак в Запорожье. В результате были уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Днепровку ракетами «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток». В результате разрыва одной из них пострадал мужчина 1991 года рождения.

Накануне глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий поручил избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума по воссоединению региона с Россией.

Приазовская часть Запорожья была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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