Пожар из-за удара молнии произошел в жилом доме в Орловской области

В городе Мценске в Орловской области произошел пожар в жилом доме. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 8 августа, в 17:37 на улице Бунина. На момент прибытия пожарных в здании по всей площади загорелась кровля. В результате она выгорела, однако внутренние помещения удалось спасти. В результате пожара никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной пожара стал грозовой разряд.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что из-за удара молнии в Сокольском районе Вологодской области загорелся дом. В результате пожара пострадал один человек.