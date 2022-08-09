Свыше 1 тыс. клещей исследовали на наличие инфекций в Забайкалье

С начала сезона больше 1,2 тыс. клещей, снятых с людей, исследовали на наличие инфекций в Забайкальском крае. Свыше 360 вредителей могли стать источником заболевания.

По данным Роспотребнадзора края, за медицинской помощью с укусами клещей обратились свыше 2,3 тыс. человек, в том числе 605 детей. Активность клещей не превышает средние многолетние показатели. Серопрофилактику провели 940 пострадавшим.

У десяти снятых с людей особей был обнаружен вирус энцефалита, пишет ИА ChitaMedia. Еще 268 клещей переносили боррелиоз, 60 особей — гранулоцитарный анаплазмоз. 23 клеща были заражены моноцитарным эрлихиозом.

На наличие инфекций из природы различных районов изъяли больше 2,6 тыс. клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 14 особях.

Прививки от энцефалита поставили 19,8 тыс. человек.