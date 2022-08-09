Работа АЭС в Европе оказалась под угрозой из-за новой волны жары

Новая волна аномальной жары может поставить работу атомных электростанций под угрозу в Европе. Об этом сообщил 9 августа руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он рассказал, что с 10 августа в Лондоне и Париже ожидается до +30...+35 градусов. А в южной части Франции температура воздуха и вовсе может достичь +38 градусов. Такая погода, по словам синоптика, задержится там как минимум до начала следующей недели.

«Фермеры не досчитаются еще 3-5% урожая, АЭС будут под угрозой остановки, реки продолжат мелеть и сохнуть», — предупредил Шувалов в своем Telegram-канале, отметив, что это уже четвертая или пятая по счету волна жары в Европе с начала лета.

Он также заверил, что России волна такой же жары не грозит.

«Она остановится, как в прошлый раз, в Польше и отступит на Балканы», — пояснил эксперт.

24 июля сообщалось, что в 88 департаментах Франции введены ограничения на потребление воды на фоне угрозы засухи. Использование воды там ограничивается для любых неприоритетных целей, включая сельскохозяйственные нужды.

По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным 21 июля, в Испании и Португалии от аномальной жары скончались 1,7 тыс. человек. Эти данные включают в себя смерти за 2022 год.

18 июля агентство Bloomberg сообщило, что аномально жаркая погода помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы.

17 июля из-за аномальной жары одна из крупнейших в Великобритании баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон» вышла из строя. Жару не выдержала взлетно-посадочная полоса (ВПП), из-за чего полеты были приостановлены.