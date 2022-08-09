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На севере Польши снесли еще один памятник красноармейцам

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Фото: Соцсети
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Памятник солдатам Красной армии, располагавшийся в Мальборке на улице Сикорского, был разрушен с применением строительной техники. Об этом 9 августа сообщает Польское телевидение.

«Несколько месяцев тому мы встретились с мэром города и договорились о его ликвидации», — заявил замминистра государственных активов Кароль Рабенда, признав, что данный памятник «был популярен среди части жителей Мальборка и части руководства города».

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Он также опроверг любые заявления о том, что под памятником находились захоронения погибших советских солдат.

«Это было проверено Институтом национальной памяти. Ни в коем случае здесь нет могил. В Мальборке есть кладбище советских солдат, где все красноармейцы похоронены», — добавил Рабенда.

Заместитель министра подчеркнул, что памятник сносят по причине удаления из реестра культурных ценностей страны. Он добавил, что у данного монумента якобы нет какой-либо исторической или художественной ценности.

«К сожалению, часть объектов таких в Польше еще существует, но их систематически удаляют из общественного пространства», — отметил Рабенда.

Ранее, 20 апреля, Институт национальной памяти Польши (IPN) сообщил, что три памятника советским солдатам снесут в Польше. Местные органы власти призвали удалить из общественного пространства все символы, которые поминают людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм.

18 апреля законопроект о «демонтаже в общественных местах памятников и мемориалов» советским солдатам представила в парламент Эстонии фракция Консервативной народной партии (EKRE). По словам депутата от партии Пауля Пуустусмаа, «пора избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику».

7 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что намерение властей Эстонии снести все советские памятники является возмутительным. По его словам, страна борется с собственной историей.

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