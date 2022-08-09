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Около 60 км дорог пострадали из-за паводка в северной части Приамурья

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Порядка 60 км дорог пострадали в результате дождевого паводка на севере Амурской области. Дорожники не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды.

Режим ЧС ввели на территории Приамурья в связи с паводком

Сложная дорожная ситуация фиксируется в Тындинском муниципальном округе, Зейском и Магдагачинском округах. Отсутствует транспортная доступность 13 населенных пунктов. Пострадали пять мостов на местной дорожной сети, а также три моста на региональных дорогах. Состояние еще пяти переправ специалисты будут оценивать по мере спада уровня воды, пишет ИА PriamurMedia.

«Мы подали заявку в Росавтодор для направления в регион комиссии, которая оценит ущерб дорожной инфраструктуре сегодняшним паводком, после чего обратимся в федеральный центр за финансовой поддержкой», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Лучников.

В Тындинском округе подтоплено и размыто около 40 км дорог и один мост. С населенными пунктами Маревый, Дипкун и Тутаул сообщение осуществляется железнодорожным транспортом. Вода уже отступила от жилых домов и приусадебных участков. В Зейском районе повреждено два моста и около 15 км дорог.

Лучников призвал грузовые компании воздержаться от направления тяжелой техники на переувлажненные дороги.

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