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Советник Зеленского Подоляк назвал слова о контрнаступлении частью информационной операции

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал заявления Киева о планах начать контрнаступление на Херсон частью информационно-психологической операции, направленной против Вооруженных сил России.

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В интервью украинской службе Би-би-си он признался, что Киев поставил перед собой задачу деморализовать русскую армию.

Он отметил, что сегодня все публичные комментарии являются частью информационно-психологической операции, передает телеканал «360».

Подоляк также указал, что Киев ведет против Москвы «креативную войну».

19 июля замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинскому руководству стоит забыть о регионе и оставить мысли о его возвращении в состав страны.

Он указал, что уже тысячи людей получили российские паспорта и область продолжает вести курс на вхождение в состав России.

11 июля в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, министр обороны Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе.

В тот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом вице-премьер не назвала точной даты «контрнаступления».

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в свою очередь в беседе с «Известиями», что у Украины нет возможности не то что отвоевать утраченные земли, но и вести «внятное контрнаступление».

Он указал, что Киеву неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад, а заявления о контрнаступлении нужны для того, чтобы поддерживать боевой дух.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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