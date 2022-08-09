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Польша пригрозила сместить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

The Guardian: правящая партия Польши пригрозила смещением главе ЕК фон дер Ляйен
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Правящая в Польше партия «Право и справедливость», лидером которой является Ярослав Качиньский, пригрозила главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен смещением с должности из-за отказа выделить средства Варшаве на восстановление после пандемии коронавируса. Об этом 9 августа своем сайте сообщает Польское государственное радио.

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«Если руководство ЕС попытается прижать нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как достать все оружие из нашего арсенала и ответить тактикой «око за око»», — заявил журналистам генеральный секретарь политической силы Кшиштоф Соболевский.

По его словам, если Еврокомиссия не выделит €35 млрд на борьбу с пандемией, Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на все инициативы Евросоюза и создаст альянс для увольнения Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров.

Противоречия между Варшавой и Брюсселем возникли после того, как Ярослав Качиньский, который ушел с поста вице-премьера в июне, но остается председателем партии, заявил в интервью журналу Sieci, что у Варшавы «нет причин выполнять свои обязательства» перед блоком в области верховенства закона.

Он отметил, что уступки Польши ЕС стране ничего не дали. Он напомнил, что страна отказалась от ряда спорных судебных реформ в обмене на финансовые средства ЕС.

13 июня в Польше был принят закон, который ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой ранее Еврокомиссия оштрафовала республику на €1 млн в день. 27 октября 2021 года Польша назвала штраф ЕС узурпацией.

4 июля немецкое издание Die Welt сообщило, что отказ ЕС принять изменения в законодательстве Польши по вопросу судебной системы — неожиданный и «тяжелый» удар для властей Польши. В материале отмечается, что в ответ на запрос депутата Европарламента вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова назвала принятый Польшей закон несоответствующим позиции Евросоюза. Она отметила, что если закон не будет пересмотрен, то Польше «не заплатят денег».

Как оказалось, Еврокомиссия «разделилась» по вопросу о Польше: если ее глава Урсула фон дер Ляйен стремится к сделке с Варшавой, то некоторые влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении страной всех выдвинутых условий.

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