Около 40 млн рублей лишились жители Владивостока из-за мошенников за месяц

В течение июля жители Владивостока лишились свыше 38,5 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным правоохранительных органов, в основном жертвами злоумышленников становятся граждане в возрасте от 40 до 50 лет. В основном мошенники для звонка выбирают рабочее или ночное время. Наиболее часто жителям региона сообщают, что на их имя якобы оформлен кредит.

Одним из пострадавших стал 46-летний машинист электропоезда. Мужчина находился в рабочей поездке, когда ему поступил звонок от «робота». Автоматический голос сообщил, что на имя приморца кто-то пытается оформить кредит. Потерпевший выполнил все инструкции, в том числе продиктовал коды безопасности оператору. В результате мужчина лишился 350 тыс. рублей.

Полиция призывает граждан быть осторожными во время телефонных звонков. При поступлении звонка от имени банка следует немедленно прекратить разговор.