Между Петербургом и Минском запустят дополнительные поезда

Между Санкт-Петербургом и Минском до конца августа будут ходить дополнительные поезда. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги.

Рейсы назначены по пятницам в 20:40 из Петербурга и по субботам в 19:15 из Минска.

Билеты уже поступили в продажу.

Как отмечается в материале, в Белоруссии поезд делает остановки на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что три дополнительных поезда дальнего следования пустят на курорты Краснодарского края. Туда на них можно будет добраться из Москвы, Казани и Уфы.