Прокуратура проверит больницу в Волжском после видео каши с червями

Прокуратура проверит детскую больницу в Волжском после того, как в средствах массовой информации появилась информация о том, что пациентам инфекционного отделения раздали кашу с личинками. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

«Прокуратурой Волгоградской области в рамках мониторинга СМИ организована проверка по доводам публикаций о нарушениях санитарных требований при организации питания в лечебном учреждении. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказала Черединина ТАСС.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь сообщили, что в период с 6 по 8 августа включительно на лечении в больнице находилось 309 человек. В этот период претензий по качеству оказанных услуг по питанию не поступало. Как уточнили в ведомстве, питание пациентам поставляется по аутсорсингу.

На этой неделе ряд СМИ опубликовал видеозапись, на которой женщина, представившись мамой проходящего лечение в инфекционном отделении ребенка, показала, что подают пациентам больницы на завтрак. На видеозаписи, которую она выложила в соцсети, — каша с жуками и червями, а также пюре непонятной консистенции. При этом, по ее словам, в кашах ни грамма молока, масла, сахара и соли, а только крупа, которая плавает в воде.

После публикации видео волгоградцы поддержали молодую маму своими историями. Другие же пользователи встали в защиту больницы.

Ранее, в августе, сообщалось о массовом отравлении детей в лагере «Еланчик» в Челябинской области. В лагере отравились более 30 детей в возрасте от восьми до 17 лет. Возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал всесторонне изучить обстоятельства произошедшего.