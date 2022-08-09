Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве рассказали о ведении «креативной войны» против России
Мир
Союзные силы при поддержке артиллерии и авиации ведут бои против ВСУ в Соледаре
Мир
СМИ обвинили Киев в неисполнении обязательств из-за срыва транзита по «Дружбе»
Мир
В ЕС не поддерживают идею прекратить выдачу виз россиянам
Мир
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Общество
За полгода в РФ пресекли 61 преступление террористической направленности
Мир
Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань
Мир
МО РФ сообщило о сокращении числа наемников на Украине на 549 человек
Политика
Захарова назвала чушью идею премьер-министра Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

Прокуратура проверит больницу в Волжском после видео каши с червями

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура проверит детскую больницу в Волжском после того, как в средствах массовой информации появилась информация о том, что пациентам инфекционного отделения раздали кашу с личинками. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Не горячо, а холодно: большинство школьников жалуются на питание
Ремонт и переоснащение столовых обойдется в 353 млрд рублей, посчитали в отраслевом союзе

«Прокуратурой Волгоградской области в рамках мониторинга СМИ организована проверка по доводам публикаций о нарушениях санитарных требований при организации питания в лечебном учреждении. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказала Черединина ТАСС.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь сообщили, что в период с 6 по 8 августа включительно на лечении в больнице находилось 309 человек. В этот период претензий по качеству оказанных услуг по питанию не поступало. Как уточнили в ведомстве, питание пациентам поставляется по аутсорсингу.

На этой неделе ряд СМИ опубликовал видеозапись, на которой женщина, представившись мамой проходящего лечение в инфекционном отделении ребенка, показала, что подают пациентам больницы на завтрак. На видеозаписи, которую она выложила в соцсети, — каша с жуками и червями, а также пюре непонятной консистенции. При этом, по ее словам, в кашах ни грамма молока, масла, сахара и соли, а только крупа, которая плавает в воде.

После публикации видео волгоградцы поддержали молодую маму своими историями. Другие же пользователи встали в защиту больницы.

Ранее, в августе, сообщалось о массовом отравлении детей в лагере «Еланчик» в Челябинской области. В лагере отравились более 30 детей в возрасте от восьми до 17 лет. Возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал всесторонне изучить обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022