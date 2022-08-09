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Психолог прокомментировала ситуацию с найденными в квартире с мусором детьми

Психолог Лейкина о найденных в квартире с мусором детях: такая ситуация может привести к отставанию в развитии
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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Антисанитарные условия и отсутствие должного ухода могут привести к отставанию в развитии у детей и проблемам со здоровьем. Об этом «Известиям» 9 августа заявила психолог, психотерапевт Яна Лейкина, комментируя ситуацию с детьми, найденными в заваленной мусором квартире в подмосковном Подольске.

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«До пяти лет у детей формируются основные жизненные сценарии, поэтому такая ситуация может привести к отставанию в развитии, проблемам со здоровьем, в том числе психологическим. Должна быть серьезная реабилитация. Необходимо обследование детей, причем нужно оценить как состояние их здоровья, так и состояние сохранности их умственных способностей, насколько дети контактны и насколько они способны обрабатывать информацию, что у них со вниманием, памятью и какой у них «настоящий возраст». Для этого нужно провести тесты, которые покажут сохранность интеллекта и способность к адаптации. Также важно посмотреть, как развита их речь, потому что часто такие дети перестают разговаривать и начинают издавать звуки, происходит регрессия. Если ребенку два года, его умственные способности могут быть на уровне одного года», — указала она.

По словам психолога, таким детям необходима помощь специалиста, который будет один на один заниматься с ребенком и обеспечит его безопасность.

«Чтобы он чувствовал, что рядом есть значимый взрослый, чтобы формировалась надежная привязанность и одновременно было развитие его социальных и интеллектуальных способностей. Детям важно дать понятие об окружающем мире, потому что у пострадавших детей, по всей видимости, его нет. После этого важно ввести их в детский коллектив, где у них начнется общение со сверстниками, ребенок начнет обучаться социальным навыкам и у него станут закладываться основы нравственности — как можно себя вести, а как нельзя», — продолжила Лейкина.

Она отметила, что после прохождения программы реабилитации у детей из неблагополучных семей есть шанс на нормальное будущее. Так, у детей очень высокая способность к адаптации, они быстро развиваются и способны быстро перерасти посттравматическое расстройство.

«Есть шанс, но это должно быть очень большое терпение и если повезет, то это будут приемные родители, которым придется очень много души вложить в ребенка, потому что это явно дети нелюбимые и брошенные. Если у ребенка нет безопасного пространства, то у него обнажаются инстинкты и тяжелые проявления характера, потому что когда ребенок выживает, он становится «зверенком», — заключила психолог.

Ранее в этот день прокуратура Московской области сообщила о начале проверки по факту обнаружения трех малолетних детей в заваленной мусором квартире в подмосковном Подольске на улице Пионерской. По данным правоохранителей, детей некоторое время не кормили, на момент их обнаружения родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетних госпитализировали в учреждение здравоохранения.

По данным «Известий», детей в возрасте 2, 4 и 12 лет держали взаперти. В квартире хранилось много мусора, в ней давно не было ремонта, помещения не проветривались и были прокурены, по стенам лазали тараканы.

У детей обнаружили вши и лишай. Их родители злоупотребляли алкоголем и водили в квартиру собутыльников. Проблемной семьей также займутся органы опеки. Кроме того, как пишет РИАМО, ситуацию рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

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