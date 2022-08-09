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Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита нефти по «Дружбе»

Эксперт Митрахович рассказал о последствиях остановки транзита нефти по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию
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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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На фоне остановки Украиной транзита российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», объем сырья, поставляемого Россией Европе, может сократиться. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT во вторник, 9 августа.

Митрахович напомнил, что у нефтепровода «Дружба» есть две ветки.

Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе». Онлайн спецоперации 9 августа
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«Северная идет через Белоруссию в Польшу и Германию, южная — в Венгрию, Словакию и Чехию через Украину. В любом случае это означает, что объем нефти, поставляемой Россией на эти рынки, может сократиться», — подчеркнул эксперт.

По его словам, предполагалось, что нефть по трубам не должна была попадать под масштабные санкции в Европе.

«Потому что нефтеперерабатывающие заводы, которые «сидят» на трубе, сложно переориентировать на что-то другое», — заявил Митрахович.

Специалист допустил возможность, что в этом вопросе будет найден компромисс.

«Поскольку в Европе и газа не хватает, и уголь дорогой, а дополнительный стресс со стороны поставок нефти усложняет ситуацию», — заключил эксперт.

Ранее в этот же день пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, остановка связана с тем, что российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Транзит нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Германии и Польши идет в штатном режиме.

3 июня Европейский союз утвердил шестой пакет санкций, предполагающий частичное эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Россия в ответ обязала недружественные страны (все страны ЕС, США, Великобритания и другие) платить за газ в рублях. Для этого они должны открыть счета в Газпромбанке. Оплата проходит в евро, а банк переводит валюту в рубли.

Санкции в отношении России вводятся на фоне специальной военной операции, которую Москва проводит в Донбассе с 24 февраля. В середине февраля из-за обострения ситуации в регионе Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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