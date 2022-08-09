Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита нефти по «Дружбе»

На фоне остановки Украиной транзита российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», объем сырья, поставляемого Россией Европе, может сократиться. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT во вторник, 9 августа.

Митрахович напомнил, что у нефтепровода «Дружба» есть две ветки.

«Северная идет через Белоруссию в Польшу и Германию, южная — в Венгрию, Словакию и Чехию через Украину. В любом случае это означает, что объем нефти, поставляемой Россией на эти рынки, может сократиться», — подчеркнул эксперт.

По его словам, предполагалось, что нефть по трубам не должна была попадать под масштабные санкции в Европе.

«Потому что нефтеперерабатывающие заводы, которые «сидят» на трубе, сложно переориентировать на что-то другое», — заявил Митрахович.

Специалист допустил возможность, что в этом вопросе будет найден компромисс.

«Поскольку в Европе и газа не хватает, и уголь дорогой, а дополнительный стресс со стороны поставок нефти усложняет ситуацию», — заключил эксперт.

Ранее в этот же день пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, остановка связана с тем, что российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Транзит нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Германии и Польши идет в штатном режиме.

3 июня Европейский союз утвердил шестой пакет санкций, предполагающий частичное эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Россия в ответ обязала недружественные страны (все страны ЕС, США, Великобритания и другие) платить за газ в рублях. Для этого они должны открыть счета в Газпромбанке. Оплата проходит в евро, а банк переводит валюту в рубли.

Санкции в отношении России вводятся на фоне специальной военной операции, которую Москва проводит в Донбассе с 24 февраля. В середине февраля из-за обострения ситуации в регионе Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.