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Два транспортно-пересадочных узла для трамвайной сети построят в Ростове

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Фото: commons.wikimedia.org/Andrew Butko
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В Ростове-на-Дону в рамках развития трамвайной инфраструктуры планируют создать еще два транспортно-пересадочных узла. Об этом стало известно в ходе совещания в региональном правительстве, на котором власти пришли к выводу, что двух действующих узлов уже недостаточно.

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Новые площадки, по оценке минтранса, необходимо построить в створе улицы Нансена – Нагибина, а также в районе ЖК «Вересаево». В будущем в городе предполагается обустроить еще два таких пересадочных узла, уточняет RostovGazeta.

Губернатор Василий Голубев поручил разработать дорожную карту и учесть возможность создания всех четырех транспортно-пересадочных узлов при модернизации городского трамвая.

На сегодняшний день в Ростове действуют два пересадочных узла — «Ростов-Главный» и «Сельмаш». Пассажиропоток в этих точках достигает около 40 тыс. человек в сутки. Расписание городского общественного транспорта синхронизировано с работой электрички и пригородных поездов.

28 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону создали межведомственную рабочую группу по реализации проекта модернизации трамвайной сети. Ее возглавил министр транспорта Владимир Окунев.

В феврале этого года стало известно, что Ростов примет участие в федеральной программе по улучшению электротранспорта. В городе планируется преобразовать уже существующую трамвайную сеть, построить новые пути в отдаленные микрорайоны и запустить скоростной трамвай.

Ожидается, что скоростной электротранспорт запустят после 2023 года. Проект оценили в 51 млрд рублей.

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