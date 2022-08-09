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Премьер Эстонии Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам

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Глава правительства Эстонии Кая Каллас во вторник, 9 августа, высказалась за отмену выдачи туристических виз гражданам РФ для въезда в Европейский союз (ЕС).

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«Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила она на странице в Twitter.

Премьер-министр Эстонии заявила, что государства, где требуется шенген, выдают визы жителям России вопреки закрытому авиасообщению с РФ. В результате это сказывается на Латвии, Эстонии и Финляндии, отметила Каллас.

«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — сказала политик.

8 августа финский премьер-министр Санна Марин предложила ограничить туризм для россиян. Она считает неправильным, что граждане РФ «могут ездить в Европу как туристы», пока идет российская специальная военная операция на Украине.

4 августа глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу выступил с предложением включить в следующий пакет санкций в отношении России запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, передавал телеканал «Звезда». 30 июля глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич сделал Европейскому союзу предложение запретить выдачу туристических виз россиянам, так как организация, с его слов, должна считать Российскую Федерацию спонсором терроризма.

Как высказалась официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова 27 июля, Россия расценит отмену виз россиянам Финляндией как откровенно дискриминационную политическую меру.

Российская Федерация 24 февраля объявила о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Ее спровоцировала обострившаяся в середине февраля ситуация в Луганской и Донецкой народных республиках. В то время власти ЛДНР заявили об участившихся обстрелах со стороны военнослужащих Украины, объявили об эвакуации мирного населения на территорию России и попросили признать независимость республик. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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