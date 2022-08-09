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Платежная система Wise стала блокировать счета помогающих Киеву фондов

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Фото: Global Look press/Pavlo Gonchar
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Платежная система Wise начала блокировать счета благотворительных фондов, которые помогают Украине. Об этом 9 августа сообщает украинское издание AIN.

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Wise, в свою очередь, объясняет блокировку счетов внутренними правилами компании. Там отметили, что не поддерживают сделок с оружием.

«Мы приняли это решение, поскольку характер вашего бизнеса нарушает главу 1.2.3(c): Другие ограниченные виды деятельности нашей политики. В этом разделе говорится, что мы не поддерживаем «Оружие, военные и полувоенные товары и услуги». Мы не можем продолжить оказывать вам услуги, поскольку мы не поддерживаем такие виды деятельности», — приводит издание сообщение Wise одному из фондов.

Украинское издание отмечает, что блокировка счетов помогающих Киеву благотворительных фондов становится со стороны Wise массовой.

По словам управляющего благотворительного фонда Cash for Refugees Семена Дукача, проблем со сбором денег в их организации нет. Однако теперь перед ними стоит задача, каким образом переводить финансовую помощь.

«Однако дальше следует эти деньги каким-то образом переводить конкретным беженцам. Мы не можем давать счета в PayPal или криптовалюте. Это люди, у которых кроме карты «ПриватБанка» ничего нет. Это часто пожилые люди, инвалиды, и очень важно оказать им помощь именно в том формате, который они смогут использовать», — цитирует Дукача издание.

25 марта стало известно, что главы европейских государств приняли решение создать фонд солидарности с Украиной с целью финансирования восстановления страны после завершения российской спецоперации.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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