Минстрой начал выдавать жилищные сертификаты проживающим за рубежом россиянам

Минстрой России впервые выпустил государственные жилищные сертификаты для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 9 августа.

Сертификаты будут доведены российским МВД для оформления и выдачи претендентам в порядке, установленном специальными правилами и утвержденным постановлением правительства от 17 декабря 2010 г. № 1050 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Общий объем финансовой господдержки при покупке жилья соотечественникам составит около 0,5 млрд рублей.

«Сертификаты получат граждане, которые при переезде в Российскую Федерацию избрали в качестве места жительства регионы, входящие в состав Дальневосточного федерального округа. В дальнейшем мероприятия по предоставлению сертификатов переселяемым соотечественникам планируется осуществлять ежегодно», — отметил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Указанная категория граждан участвует в мероприятиях госпрограммы по обеспечению жильем впервые.

Институт государственных жилищных сертификатов положительно зарекомендовал себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий граждан РФ. Сертификаты позволят в кратчайшие сроки обустроиться по новому месту жительства соотечественникам, пожелавшим вернуться на историческую родину, что, в свою очередь, положительно скажется на привлечении перспективных трудовых ресурсов в регионы приоритетного заселения Дальнего Востока.

В МВД России сообщили в апреле, что с 2014 года по 1 января 2022-го в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников переехали более 287,6 тыс. человек. Участники программы и члены их семей имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки. У них есть право на получение разрешения на временное проживание вне квот и приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.