«Укртранснафта» остановила транзит российской нефти из-за проблем с оплатой у «Транснефти»

«Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Чехии, Венгрии и Словакии. Об этом 9 августа заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Действительно, «Укртранснафта» полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке «Дружбы» 4 августа в 06:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», — цитирует его «РИА Новости».

Демин пояснил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, однако при последней попытке осуществления платежа за транзит деньги вернулись на счет «Транснефти».

«Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — уточнил представитель компании.

Он также подчеркнул, что Министерство энергетики России и отечественные грузоотправители, поставляющие топливо в направлении Чехии, Венгрии и Словакии, а также сама «Укртранснафта» в курсе сложившейся ситуации.

В «Транснефти» отметили, что прорабатывают альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину. Компания направила обращение в Газпромбанк для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи по договору с «Укртранснафтой».

Остановку поставок российской нефти транзитом через украинскую территорию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он указал, что Венгрия, Чехия и Словакия почувствуют эффект от подобных решений уже через неделю, поскольку больших нефтезаводов и нефтехранилищ на территории этих стран нет.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в свою очередь, пояснил «Известиям», что произошедшее выглядит как несогласованность санкций. По его словам, платеж за транзит не могут провести, пока в ЕС не разработают соответствующий регламент.