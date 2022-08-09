Союзные силы при поддержке артиллерии и авиации ведут бои против ВСУ в Соледаре
Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Соледар. Об этом 9 августа сообщают корреспонденты «РИА Новости».
Бои идут в районе завода Knauf.
«Вот завод, с этой стороны песочный карьер. <...> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать», — рассказал разведчик отдельного батальона Народной милиции ЛНР.
По словам бойцов, украинские военные минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Кроме того, они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ.
Огневую поддержку союзным силам оказывает бронетехника.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что в результате активных наступательных действий подразделений Вооруженных сил (ВС) России утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады украинских войск. Уточняется, что украинский батальон потерял более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции, пишет телеканал «360».
8 августа в российском ведомстве рассказали, что ВС России уничтожили в районе Харькова пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Было ликвидировано до 150 военнослужащих, а также 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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