В Ялте запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
В Ялте из-за шторма во вторник, 9 августа, запретили купаться на всех пляжах. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэр города Янина Павленко.
«На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Причина — шторм более трех баллов, действует штормовое предупреждение», — заявила она.
По словам Павленко, скорость ветра в городе достигает 23 метров в секунду. Как отмечает ИА «Крыминформ», на всех пляжах Ялты дежурят сотрудники МЧС, которые не допускают людей в воду.
Штормовое предупреждение о сильном ветре действует в Крыму 9 и 10 августа.
Как сообщалось ранее, ураган с градом обрушился на Санкт-Петербург 6 августа. Ветер повалил деревья и столбы. Дождевая вода затопила несколько улиц города. Одна женщина пострадала — на нее упала конструкция остановки.