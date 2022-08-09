США ввели визовые ограничения в отношении 100 белорусских чиновников

Вашингтон во вторник, 9 августа, вводит визовые ограничения в отношении 100 чиновников из Белоруссии и связанных с ними лиц из-за приписываемой им причастности к «подрыву демократических институтов» республики. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц правительства Белоруссии и связанных с ними лиц за участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или в препятствовании переходу Белоруссии к демократии», — сообщается в распространенном письменном заявлении Блинкена.

Ограничительные меры затронули сотрудников администрации президента, МВД, комитет государственной безопасности, ЦИК, следственный комитет, минтранс Белоруссии, а также представителей вооруженных сил республики и ряд других лиц

9 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы никогда не потерпят внешнего диктата и не отдадут свою землю ни при каких обстоятельствах.

21 июня 2021 года Штаты ввели рестрикции против 16 физических лиц, а также пяти ведомств и организаций Белоруссии. В частности, санкции затронули КГБ Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, а также минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Резкую реакцию Запада вызвал инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Евросоюза.