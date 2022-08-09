В Дании решили сфокусироваться на вакцинации гомосексуалистов от оспы обезьян

Управление здравоохранения Дании решило иначе подойти к вопросу вакцинации жителей страны от обезьяньей оспы. Теперь особое внимание будет уделяться мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации, эта группа населения является более уязвимой. Об этом во вторник, 9 августа, пишет местное издание Ekstra Bladet.

«В свете растущего числа инфекций, вызванных обезьяньей оспой в Дании, и поскольку теперь у нас есть утвержденная вакцина, мы пересмотрели нашу стратегию вакцинации», — цитирует газета заместителя директора Датского управления здравоохранения Хелен Пробст.

Отмечается, что заражение вирусом оспы обезьян происходит при тесном физическом контакте. Газета обращает также внимание на то, что риск заражения не связан с полом или сексуальной ориентацией, но много случаев зарегистрировано именно среди гомосексуалистов.

В понедельник первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в Молдавии. Инфекция подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего на молдавскую территорию из Соединенных Штатов Америки по работе.

5 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала «Известиям», что после оспы обезьян вероятны долговременные последствия, в том числе связанные со зрением. Человек может полностью ослепнуть, если вирус заразит глаза, отметила она.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 3 августа, в Европе зафиксированы уже 15,5 тыс. случаев заражения и два смертельных случая после инфицирования оспой обезьян. Подавляющее число заболевших — в возрасте от 31 до 40 лет (41%). Уточняется, что в 99,1% случаев инфицированными оказывались мужчины.

Всемирная организация здравоохранения 23 июля объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. С конца прошлой недели сообщалось о пяти случаях смерти от заболевания.

20 июля сообщалось о том, что сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей.

Вирус начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.