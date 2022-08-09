Зеленский потребовал от стран Запада запретить въезд всем гражданам России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Об этом он заявил в интервью The Washington Post в понедельник, 8 августа.

Украинский лидер считает, что закрытие границ западными странами «станет самыми важными санкциями» для граждан России. По его мнению, россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

При этом Зеленский подчеркнул, что такие меры должны касаться и тех, кто уехал из страны.

«Какими бы россияне не были... отправьте их в Россию», — сказал он.

Как добавляет Федеральное агентство новостей, накануне президент Украины внес в Верховную раду проект о расширении антироссийских санкций. Рестрикции будут затрагивать как физические, так и юридические лица.

Во вторник премьер-министра Эстонии Каи Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «махровым национализмом» призыв Калласа запретить россиянам въезжать в ЕС.

30 июля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам.

Как стало известно 4 августа, правительство Финляндии обсуждает различные варианты ограничения выдачи туристических виз гражданам России.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.

Однако в Еврокомиссии (ЕК) пояснили «Известиям», что полностью запретить выдачу виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.