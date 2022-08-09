В кабмине Финляндии призвали Gasum прекратить поставки СПГ из России

Финская государственная энергетическая компания Gasum должна прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом 9 августа заявила министр по делам ЕС и госсобственности правительства Финляндии Тютти Туппурайнен газете Helsingin Sanomat.

В мае поставки трубопроводного газа из России в Финляндию были остановлены, а поставки СПГ в Финляндию продолжились.

«Импорт СПГ из России должен прекратиться, потому что Финляндия и вся Европа должны избавиться от российских энергоресурсов. Это воля государственного собственника, и это также было заявлено в выводах Европейского совета», — напомнила министр.

У Gasum есть долгосрочный контракт с российским подрядчиком на поставку СПГ, его одностороннее расторжение дает возможность контрагенту требовать компенсаций, говорится в публикации

Закупленный в российском Высоцке СПГ компания направляет в Финляндию и Швецию.

18 мая Gasum заявила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. После этого «Газпром» 21 мая подтвердил полное прекращение поставок газа в Финляндию. В 2021 году экспорт ресурса финской компании Gasum составил 1,49 млрд куб. м — 2/3 от общего объема потребления в стране.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

В апреле «Газпром» полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.