Песков: иррациональность в мышлении Зеленского зашкаливает

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал 9 августа призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть Западу границы для граждан РФ.

Так, по мнению Пескова, заявление Зеленского уже говорит само за себя, и к нему можно относиться только негативно.

«Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Он также отметил, что подобные инициативы, как правило, звучат из тех стран, которые Россия признала недружественными.

«В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран», — добавил Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что со временем здравый смысл как-то проявит себя и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся.

Ранее, во вторник, глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости прекратить выдавать туристические визы россиянам для въезда в Евросоюз. Она указала, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, передает Lenta.ru. Глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас назвал в свою очередь заявление Калласс махровым нацизмом.

Накануне Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он предположил, что граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Тогда же и глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России на фоне спецоперации. По ее словам, в правительстве страны уже обсуждается вопрос об ограничении туризма из РФ. Сейчас въехать в Финляндию может обладатель визы любой страны Шенгенского соглашения.

Еще 26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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