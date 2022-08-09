«АвтоВАЗ» в I полугодии 2022 года произвел около 70 тыс. автомобилей, что составляет 40% от уровня 2021 года. Во втором полугодии на автозаводе планируется выпустить вдвое больше автомобилей. Об этом сообщило агентство ТАСС 9 августа, ссылаясь на данные пресс-службы правительства Самарской области.

«Сегодня объем производства в автопроме за первое полугодие составил лишь 40% от уровня прошлого года, но в планах у «АвтоВАЗа» во втором полугодии произвести почти 140 тыс. автомобилей, это в два раза больше, чем с января по июнь. Видим, что люди возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается, и в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади», — сообщил председатель правительства области Виктор Кудряшов.

В региональном правительстве отметили, что компания «АвтоВАЗ» находилась в простое в течение почти всего мая 2022 года из-за отсутствия комплектующих. В начале июня текущего года была запущена сборка легковых автомобилей марки Lada.

Вначале на конвейер встала Lada Granta Classic 2022. Ожидается, что к концу лета 2022 года на предприятии будут производить три модели: Niva Legend, Niva Travel, а также Lada Granta, которая выпускается в версиях Cross, Drive Active 2022 и Classic 2022.

В начале 2023 года ожидается возобновление производства модели Lada Vesta.

9 августа «АвтовВАЗ» сообщил, что возобновил выпуск автомобилей Lada, которые получили систему экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». «Тревожная» кнопка обладает механической системой активации.