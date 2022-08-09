Захарова назвала «махровым национализмом» призыв закрыть Европу от россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 августа назвала «махровым национализмом» призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить российским гражданам въезжать в Евросоюз (ЕС).

«Это махровый национализм, которому много сотен лет, который по-разному прикрывался, назывался и камуфлировался. Сейчас у тех, кто смотрел на это со стороны, спала пелена, и спали все декорации, которыми Европа этот национализм прикрывала», — сказала Захарова в беседе с «Компанией».

По ее мнению, европейцам сейчас нужно определиться, «за какой мир и за какую Европу» они выступают.

«…за Европу единых стандартов, прав человека, гуманистических ценностей, превалирования права и равенства всех перед правом или Европу ксенофобии, человеконенавистнической идеологии, абсолютно колониального мышления и сегрегации людей», — отметила Захарова.

Ранее в этот день Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса, пишут «Аргументы и факты».

Однако в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что полностью запретить выдачу краткосрочных виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать документ. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

В конце июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Ведомство фиксирует подобные призывы из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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