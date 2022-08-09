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Киев планирует запросить у Запада $500 млн на культуру и СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
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Власти Украины намерены запросить у западных партнеров $500 млн на финансирование сферы культуры и СМИ. Об этом украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил 9 августа в эфире национального единого телемарафона.

Нескромная помощь: за пять месяцев ЕС выделил Украине более €8,9 млрд
Кто из стран объединения тратит на поддержку Киева больше всего и на что идут эти деньги

Он уточнил, что в бюджете страны нет денег на капитальные затраты в этих областях.

«Мы разделили эти потребности на две части, это неотложная потребность, она составляет примерно $500 млн, которая необходима для восстановления разрушенных объектов, для помощи медийной сфере, возобновления работы Украинского культурного фонда, на это сейчас тоже нет денег, для возобновления работы Украинского института книги», — сказал он.

Ткаченко также отметил, что власти в первую очередь ставят вопрос о необходимости поддержки тех, кто работает в стране, — от 70% до 80% представителей сферы культуры.

Как ранее сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, за пять месяцев Евросоюз выделил на поддержку Украины более €8,9 млрд. Из этих средств €5,4 млрд были направлены на гуманитарные, социальные и финансовые нужды, €2,5 млрд — на военную поддержку, и еще €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи через Европейский банк реконструкции и развития (всего запланировано дать €9 млрд кредита).

Как уточнил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, общая поддержка Киева превышает указанные цифры в силу дополнительных взносов отдельных членов объединения.

2 августа Киев получил второй транш финансовой помощи от Евросоюза, общий объем которого составил €1 млрд. Средства предназначены для финансирования первых нужд государственного бюджета.

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