Киев планирует запросить у Запада $500 млн на культуру и СМИ
Власти Украины намерены запросить у западных партнеров $500 млн на финансирование сферы культуры и СМИ. Об этом украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил 9 августа в эфире национального единого телемарафона.
Он уточнил, что в бюджете страны нет денег на капитальные затраты в этих областях.
«Мы разделили эти потребности на две части, это неотложная потребность, она составляет примерно $500 млн, которая необходима для восстановления разрушенных объектов, для помощи медийной сфере, возобновления работы Украинского культурного фонда, на это сейчас тоже нет денег, для возобновления работы Украинского института книги», — сказал он.
Ткаченко также отметил, что власти в первую очередь ставят вопрос о необходимости поддержки тех, кто работает в стране, — от 70% до 80% представителей сферы культуры.
Как ранее сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, за пять месяцев Евросоюз выделил на поддержку Украины более €8,9 млрд. Из этих средств €5,4 млрд были направлены на гуманитарные, социальные и финансовые нужды, €2,5 млрд — на военную поддержку, и еще €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи через Европейский банк реконструкции и развития (всего запланировано дать €9 млрд кредита).
Как уточнил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, общая поддержка Киева превышает указанные цифры в силу дополнительных взносов отдельных членов объединения.
2 августа Киев получил второй транш финансовой помощи от Евросоюза, общий объем которого составил €1 млрд. Средства предназначены для финансирования первых нужд государственного бюджета.