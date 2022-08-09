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Мужчина в Кургане открыл стрельбу по прохожим

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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В ночь на 9 августа в Кургане мужчина открыл стрельбу из окна. В результате двое пострадали, получив незначительные телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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«В ночь на 9 августа текущего года в г. Кургане в одном из жилых домов на улице Кравченко 52-летний мужчина из окна своей квартиры произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по дворовой территории. <…> . Правонарушитель задержан сотрудниками спецподразделений полиции и Росгвардии и доставлен в территориальный отдел для разбирательства», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим, вследствие чего двое граждан 1995 и 1999 годов рождения были доставлены в медицинское учреждение и после осмотра и оказания помощи отпущены. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В доме обвиняемого были обнаружены оружие и боеприпасы. Ружье, из которого мужчина совершил выстрелы, было официально оформлено.

8 августа на московском пляже «Белое озеро» произошла массовая драка, в результате которой одному из участников выстрелили в живот.

Ранее, 8 августа, появилась информация, что боец ММА Руслан Булгучев стал одним из пострадавших в ходе массовой драки со стрельбой в пригороде Санкт-Петербурга. В конфликте приняли участие две группы молодых людей, общая численность которых превысила 20 человек. Один из них достал пистолет и выстрелил сначала в воздух, а затем в людей вокруг себя.

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