В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин 9 августа выразила возмущение из-за обыска в доме бывшего президента страны Дональда Трампа и призвала объявить импичмент действующему главе государства Джо Байдену.

«Мы не оставим без ответа то, что сейчас происходит! Мы идем. <…> Импичмент Байдену!» — написала она в Twitter.

Ранее днем ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Основанием стало расследование министерства юстиции о том, что политик вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Во время обыска политика в поместье не было. По информации американских СМИ, следственные действия в общей сложности заняли несколько часов, отмечает телеканал «360».

До этого экс-президент США подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис назвал США банановой республикой после обыска в имении Трампа. В поддержку своего мнения он заявил, что федеральные спецслужбы ведут борьбу политического характера против соперников демократов. Одновременно к сыну действующего президента США Хантеру Байдену просто боятся прикоснуться, подчеркнул губернатор Флориды.

Начальник юридического отделения в штабе избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Марк Элиас высказал мнение в Twitter, что обыски ФБР в доме Трампа, связанные с архивными документами, могут стать препятствием в случае, если тот решит баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Он указал на то, что, согласно законам США, лицо, которое скрывает, портит, уничтожает документы, подделывает документы, находящиеся в его ведении, должно быть лишено возможности занимать посты в США.

Как сообщалось ранее в этот день, почти половина жителей США уверена, что второй срок президента Джо Байдена или же возвращение в Белый дом Трампа не принесет стране ничего хорошего. Такой поворот событий американцы считают худшим сценарием.

Сейчас работу действующего лидера США одобряют лишь 38% американцев, что является самым низким показателем с момента его инаугурации.

И Байден, и Трамп уже анонсировали свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.