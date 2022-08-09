Психолог объяснила снижение процента страдающих аэрофобией россиян

Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, почему россияне стали меньше страдать аэрофобией.

«Аэрофобия часто базируется на страхе потери контроля, а так как любой страх — это неизвестность, а как только человек понимает, что это, то уже не страшно. Самолет — это однозначно то, что пассажиры контролировать не могут. И, естественно неизвестно, что и как будет», — рассказала она в беседе с Life.ru.

По данным ВЦИОМа на 9 августа текущего года, доля страдающих аэрофобией россиян снизилась до 23%. В 2018 году она составляла 33%. Совсем же не боятся полетов 73% граждан РФ.

По мнению психолога, на это повлияли происходящие в мире события. Из-за них страх полета на самолете стал для части россиян «почти игрушечным».

Специалист отметила, что за последние несколько лет люди пережили столько, что уже начали привыкать к неизвестности и невозможности контроля ситуации.

Коржаева добавила, что на фоне происходящих событий большое количество россиян стали обращать внимание на свое психическое здоровье, и начали проходить психотерапию, в ходе которой прорабатываются многие страхи, в том числе и аэрофобия.

Психолог также дала совет, как можно избавиться от боязни полетов.

«Назовите ваш страх, попросите его уже не пугать, а помогать. И придумайте как. Представьте, что вы уже там, на месте, и если вы там себя чувствуете, то смело летите. Наш организм намного мудрее, чем кажется», — рассказала эксперт.

30 июня психолог Ирина Фролова рассказала, что преодолеть аэрофобию могут помочь дыхательные техники, массаж особых точек на теле и ароматерапия. Как отметила специалист, немаловажно на пути преодоления страха определить, на каком этапе он возникает, и разобраться с тем моментом, когда он зародился, — еще в процессе покупки авиабилетов, по дороге в аэропорт или уже во время полета.