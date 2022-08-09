Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве рассказали о ведении «креативной войны» против России
Мир
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского изолировать россиян
Мир
МИД обвинил Литву в искусственном обострении темы транзита в Калининград
Мир
В Киеве допустили приезд Зеленского на G20 при условии присутствия Путина
Мир
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Общество
За полгода в РФ пресекли 61 преступление террористической направленности
Мир
Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань
Мир
ВС РФ уничтожили более 300 снарядов для HIMARS в районе Умани
Мир
Захарова назвала «махровым национализмом» призыв закрыть Европу от россиян
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Мир
В Киеве пожаловались на отношение мирового сообщества к украинскому конфликту

Психолог объяснила снижение процента страдающих аэрофобией россиян

Психолог Коржаева: россияне стали меньше бояться летать из-за происходящих в мире событий
0
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, почему россияне стали меньше страдать аэрофобией.

Треть россиян страдает аэрофобией
Треть россиян страдает аэрофобией
Число путешествующих за границу на поездах выросло на 8,5%, что специалисты связывают с боязнью полетов

«Аэрофобия часто базируется на страхе потери контроля, а так как любой страх — это неизвестность, а как только человек понимает, что это, то уже не страшно. Самолет — это однозначно то, что пассажиры контролировать не могут. И, естественно неизвестно, что и как будет», — рассказала она в беседе с Life.ru.

По данным ВЦИОМа на 9 августа текущего года, доля страдающих аэрофобией россиян снизилась до 23%. В 2018 году она составляла 33%. Совсем же не боятся полетов 73% граждан РФ.

По мнению психолога, на это повлияли происходящие в мире события. Из-за них страх полета на самолете стал для части россиян «почти игрушечным».

Специалист отметила, что за последние несколько лет люди пережили столько, что уже начали привыкать к неизвестности и невозможности контроля ситуации.

Коржаева добавила, что на фоне происходящих событий большое количество россиян стали обращать внимание на свое психическое здоровье, и начали проходить психотерапию, в ходе которой прорабатываются многие страхи, в том числе и аэрофобия.

Психолог также дала совет, как можно избавиться от боязни полетов.

«Назовите ваш страх, попросите его уже не пугать, а помогать. И придумайте как. Представьте, что вы уже там, на месте, и если вы там себя чувствуете, то смело летите. Наш организм намного мудрее, чем кажется», — рассказала эксперт.

30 июня психолог Ирина Фролова рассказала, что преодолеть аэрофобию могут помочь дыхательные техники, массаж особых точек на теле и ароматерапия. Как отметила специалист, немаловажно на пути преодоления страха определить, на каком этапе он возникает, и разобраться с тем моментом, когда он зародился, — еще в процессе покупки авиабилетов, по дороге в аэропорт или уже во время полета.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022