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В Москве осужденный пытался сбежать из СИЗО под видом рабочего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Преступник из Тулы, которого осудили за разбой, пытался сбежать из следственного изолятора в Москве под видом рабочего.

«Известия» во вторник, 9 августа, выяснили, что в СИЗО «Бутырка» осужденного доставили из центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского вместе с остальными злоумышленниками.

Сообщается, что 31-летний мужчина 8 августа смог пройти через пункт досмотра вместе с группой проходивших мимо рабочих, однако во время досмотра на КПП его задержали.

Проводится проверка по факту попытки побега. На месте работают правоохранительные органы.

В мае стало известно, что осужденные за тяжкие преступления могут получить право на смягчение режима в колонии после того, как они проведут там половину назначенного им срока. Особо тяжкими считаются преступления, за которые предусмотрено наказание свыше десяти лет лишения свободы.

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