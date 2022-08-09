Свыше 12 тыс. контрафактных пачек сигарет изъяли в Псковской области
Сотрудники правоохранительных органов изъяли больше 12,2 тыс. пачек сигарет и 62,5 л алкоголя без акцизных марок в Порхове (Псковская область). Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.
Табачные изделия были обнаружены в двух торговых павильонах. Установлено, что продукция произведена в Таджикистане, Белоруссии и Киргизии. По предварительной оценке, стоимость партии сигарет составляет 1,35 млн рублей.
Также у предпринимателей обнаружены бутылки с алкоголем без акцизных марок. На части продукции обнаружены недействительные акцизные марки.
Сигареты и спиртное изъяли из торгового оборота, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.