Польша опровергла нежелание Моравецкого встречаться с Джонсоном

Визит подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к польскому коллеге Матеушу Моравецкому отменила британская сторона. Об этом 9 августа заявил Центр информации правительства Польши (CIR).

«Польско-британские консультации должны были состояться 11 июля в Варшаве. По просьбе британской стороны, после решения премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку, они были тогда отменены и будут организованы после формирования нового кабинета в Великобритании», — говорится в сообщении в Twitter.

Накануне Bloomberg со ссылкой на знакомых с переговорами лиц написало, что офис Моравецкого сообщил Даунинг-стрит, что у премьера Польши больше нет времени на встречи с покидающим пост Джонсоном, и отказали ему в визите.

Поездка Джонсона должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков британского премьер-министра с мировыми лидерами.

Пресс-секретарь Джонсона Макс Блейн сообщил, что визит первоначально планировали на прошлую неделю, но вместо этого Джонсон посетил похороны североирландского политика Дэвида Тримбла. Уточнялось, что дополнительных дат с польскими властями согласовано не было.

Команда Джонсона также обратилась в Белый дом с просьбой о последнем телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом, хотя обе стороны до сих пор не смогли найти время, сообщили источники.

По данным чиновника с Даунинг-стрит, Джонсон также надеется поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

На данный момент основными кандидатами на должность нового британского премьер-министра являются глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.

1 августа издание Daily Mirror со ссылкой на официального представителя политика сообщило, что Джонсон с 3 августа уходит в отпуск. Несмотря на то что до окончания его полномочий в качестве премьер-министра Великобритании осталось лишь несколько недель, он намеренно проведет последние недели в отпуске.