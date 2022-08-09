Режим ЧС из-за лесных пожаров сняли в трех районах Якутии
Режим чрезвычайной ситуации, действовавший из-за угрозы природных возгораний, отменили в трех районах Якутии. На территориях стабилизировалась лесопожарная обстановка.
По данным пресс-службы главы и правительства республики, режим ЧС муниципального характера снят в Таттинском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. Режим все еще действует в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском и Усть-Майском районах, уточняет ИА SakhaNews.
На утро 9 августа в Якутии действует 39 лесных пожаров.
Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за высокой температуры воздуха и угроза пожаров ограничили посещение лесов до 15 августа. На природных территориях запрещено разведение костров и сжигание мусора.