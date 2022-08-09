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В Киеве заявили о получении 50 бронеавтомобилей Kirpi турецкого производства

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Фото: commons.wikimedia.org/Komandos456
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили партию произведенных в Турции бронемашин Kirpi, 50 уже в районе боевых действий. Об этом 9 августа сообщил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Юрий Мисягин.

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«Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждем еще полторы сотни! Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов плюс экипаж», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным «Украинского милитарного центра», Kirpi имеет однокузовную бронированную кабину, сиденья с амортизацией и четыре пуленепробиваемых окна. Также в Kirpi есть аварийный люк, который позволить десанту покинуть бронемашину в случае аварии.

Турция является единственной страной НАТО, которая не стала вводить новые антироссийские санкции. В то же время она оказывает Украине военную помощь.

Накануне Пентагон заявил, что выделяет Киеву военную помощь еще на $1 млрд. Она включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, артиллерийские снаряды и тысячу противотанковых Javelin.

Ряд стран начал активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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