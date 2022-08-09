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В Москве спрогнозировали ежедневные пробки в восемь баллов к концу августа

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
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Средняя загруженность на дорогах Москвы к концу августа может составить восемь баллов. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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«К концу месяца ждем 3,14 млн машин каждый день — средняя загруженность составит восемь баллов. Сложнее всего будет в последние выходные августа и 1 сентября», — приводит сообщение ведомства Агентство городских новостей «Москва».

Заторы на дорогах ожидаются из-за окончания дачного сезона и периода отпусков, а также из-за возвращения в город учащихся и подготовки к новому учебному году.

В частности, движение будет осложнено на Третьем транспортном кольце, Ленинском проспекте, МКАД, Варшавском и Ярославском шоссе.

4 августа стало известно, что Москва введет квоту на количество автомобилей такси, которым разрешено работать на улицах города, после принятия законопроекта о такси.

Согласно тексту документа, который Госдума должна рассмотреть во втором чтении осенью, власти Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или других граничащих с ними регионов получат право устанавливать максимальное количество машин легковых такси, работающих в их регионе.

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