Сто агентов ФБР девять часов искали в доме Трампа во Флориде документы из Белого дома
Сто сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) 8 августа провели обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штаб Флорида. Мероприятия продлились девять часов, сообщил Reuters бизнесмен.
Трамп назвал действия спецслужбы «рейдом». Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне и его офис в Майами комментировать обыски не стала. Американский минюст также отказался от комментариев.
Как рассказал журналистам Эрик Трамп, обыск касался коробок с документами, которые Трамп привез с собой из Белого дома, и что его отец уже несколько месяцев сотрудничает с Национальным архивом по этому вопросу.
Как добавляет издание The New York Times, сотрудники ФБР обнаружили 15 коробок с, предположительно, секретными материалами. Отмечается, что Трамп откладывал возвращение этих документов до тех пор, пока не возникла угроза применения мер по их изъятию, добавляет RT.
Телеканал Fox News сообщил, что в ходе следственных действий агенты ФБР, в частности, взломали «относительно новый» сейф в резиденции Трампа. Обнаруженные секретные документы изъяты.
После состоявшегося обыска губернатор американского штата Флорида Рон Десантис назвал США банановой республикой. В поддержку своего мнения он заявил, что федеральные спецслужбы ведут борьбу политического характера против соперников демократов.
Одновременно к сыну действующего президента США Хантеру Байдену просто боятся прикоснуться.